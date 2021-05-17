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وزير الشباب والرياضة يطمئن على بعثة الأهلي.. والخطيب يشكره على مساندته

الإثنين 17/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يوجد حاليا في مطار القاهرة للتوجه على رأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا، اتصالًا هاتفيًّا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على الاطمئنان على بعثة الأهلي، والتأكيد على الدعم والمساندة للفريق قبل لقاء العودة مع صن داونز الجنوب إفريقي، المحدد له السبت القادم.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق للاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للأهلي التأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال. 

فيما وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى وزير الشباب والرياضة على اهتمامه وتقديره لفريق الأهلي الذي يمثل مصر في دوري الأبطال، مشيرًا إلى دوره الإيجابي الكبير ودعمه لكل الأندية ومن بينها الأهلي. 

وخص رئيس النادي وزير الشباب والرياضة بالتحية على تعاونه وسرعة تلبيته بالموافقة على إنشاء الأهلي للعديد من الشركات الاستثمارية، التي أعلن عنها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية.

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