وزير الشباب والرياضة يطمئن على بعثة الأهلي.. والخطيب يشكره على مساندته

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وزير الشباب والرياضة يطمئن على بعثة الأهلي.. والخطيب يشكره على مساندته
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:56 م
علي نبوي
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تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يوجد حاليا في مطار القاهرة للتوجه على رأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا، اتصالًا هاتفيًّا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على الاطمئنان على بعثة الأهلي، والتأكيد على الدعم والمساندة للفريق قبل لقاء العودة مع صن داونز الجنوب إفريقي، المحدد له السبت القادم.
وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق للاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للأهلي التأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.
فيما وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى وزير الشباب والرياضة على اهتمامه وتقديره لفريق الأهلي الذي يمثل مصر في دوري الأبطال، مشيرًا إلى دوره الإيجابي الكبير ودعمه لكل الأندية ومن بينها الأهلي.
وخص رئيس النادي وزير الشباب والرياضة بالتحية على تعاونه وسرعة تلبيته بالموافقة على إنشاء الأهلي للعديد من الشركات الاستثمارية، التي أعلن عنها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية.
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