ترانزيت ساعة في مطار أسوان لبعثة الأهلي

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ترانزيت ساعة في مطار أسوان لبعثة الأهلي
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:56 م
علي نبوي
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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا.
وتشهد رحلة الأهلي ترانزيت ساعة في مطار أسوان قبل التحرك من جديد إلى مطار جوهانسبرج، ثم استقلال حافلة إلى مدينة بريتوريا.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم ٢٢ مايو الجاري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب، ويبحث الفريق عن مواصلة مشواره في البطولة وتخطي بطل جنوب إفريقيا.
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