ترانزيت ساعة في مطار أسوان لبعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا للسفر إلى جنوب إفريقيا.





وتشهد رحلة الأهلي ترانزيت ساعة في مطار أسوان قبل التحرك من جديد إلى مطار جوهانسبرج، ثم استقلال حافلة إلى مدينة بريتوريا.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم ٢٢ مايو الجاري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب، ويبحث الفريق عن مواصلة مشواره في البطولة وتخطي بطل جنوب إفريقيا.



