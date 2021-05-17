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تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة صن داونز

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن شكوى مروان محسن من آلام في الركبة، وراء خروجه من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم ٢٢ مايو الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».

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