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كورونا يضرب ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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أصيب لاعب الوسط في ريال مدريد، توني كروس بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة مصيرية يجب الفوز بها أمام فياريال في اليوم الأخير من الموسم بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأعلن النادي أن اختبار كروس جاء إيجابياً اليوم الإثنين، بعد أن غاب عن الانتصار على مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد بسبب مخالطته لمصاب بالفيروس.

وقال ريال مدريد في بيان "يؤكد النادي إصابة لاعبه توني كروس بفيروس كورونا بعد إيجابية اختبار خضع له اليوم. يخضع كروس للعزل الذاتي منذ يوم الجمعة 14 مايو  بعد مخالطته لمصاب بفيروس كوفيد-19".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل مباراته المصيرية الأخيرة على ملعبه أمام فياريال السابع يوم السبت.

ويحل أتلتيكو ضيفاً على بلد الوليد المهدد بالهبوط في التوقيت ذاته، ويعلم أن الفوز سيمنحه اللقب لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

ولعب كروس دوراً بارزاً مع فريق المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف في 42 مباراة في كل المسابقات.

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