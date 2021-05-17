نائب: أين المنظمات الحقوقية من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الفلسطينيون





استنكر النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، صمت منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي، على الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، وتضرب بمقررات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، عرض الحائط.



وقال "رحمو" في تصريحات صحفية له اليوم: أين المنظمات الحقوقية التي تصدعنا دائمًا بحديثها عن حقوق الإنسان.. أليس ما يحدث في فلسطين من جرائم على مرأى ومسمع من الجميع تحدي صارخ للإنسانية، أم أن الحديث عن جرائم إسرائيل مرفوض تمامًا، وتابع: "المنظمات الحقوقية مسيسة تعمل بأجندات خاصة لصالح دول معينة".



وثمن عضو مجلس النواب، التحركات الرسمية المصرية لإيقاف الأعمال الإجرامية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين لاستقبال الجرحى، وإرسال عربات إسعاف لنقل المصابين للعلاج في مصر، بالإضافة إلى إدخال أدوية وأغذية لفلسطين، موضحًا أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وستظل من أهم القضايا التي ترعاها مصر وتراقبها عن قرب.