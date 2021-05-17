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الصحة تنفي شائعة جديدة بشأن لقاح كورونا

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نفى مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم وزارة الصحة، شائعة إمكانية تسجيل المواطن في موقع تلقي اللقاح، لافتًا إلى أن المواطن يستطيع التسجيل في الموقع الرسمي المخصص لذل بسهولة، وبعدها يتلقى رسالة بالموعد والمكان المخصص له، وبعدها يتلقى اللقاح.

وأشار "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تم إتاحة خدمة جديدة توضح للمواطن مدى ازدحام المركز الذي سيتلقى به اللقاح.

وأضاف أن مركز أرض المعارض يستوعب تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا بلقاح كورونا، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أماكن لتطعيم العاملين بكل المجمعات الصناعية بخطة محددة، وتخصيص عيادات للتطعيم بأماكن صرف المعاشات؛ حيث يتم توفير خدمة للمواطن أثناء تلقيه خدمة أخرى.

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