بعد جلسة صلح.. عامل يقتل زوج شقيقته في المرج

قررت نيابة المرج حبس متهم، بقتل صهره بسبب خلافات بينهم،4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب أعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى المرج يفيد تلقيها جثة "عادل" 42 سنة، متأثرا بإصابته بطعنه نافذة في القلب تسببت في وفاته بعد وصوله المستشفى وحجزه في غرفة الرعاية المركزة.



وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه تشاجر مع صهره "شقيق زوجته" بسبب خلافات بينهما، واشتد الخلاف بينهما منذ أسبوع فقام المتهم بمحاولة التعدي عليه وأصابه بجروح سطحية وأمس وأثناء عقد جلسة صلح بينهما نشب بينهما خلاف مرة أخرى استل إثره المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنه للمجني عليه.



وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.