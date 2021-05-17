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مستشار الرئيس يكشف الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز (فيديو)

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه رصد وجود التزام كبير من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إجازة عيد الفطر، منوها بأن نتاج هذه الفترة سيظهر الأيام المقبلة.
 
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أننا مازالنا في حاجة إلى مزيد من الحذر خلال الفترة المقبلة وخاصة خلال الفترة المتبقية من شهر مايو وشهر يونيو، حيث هناك حالة من السيطرة على الوضع الوبائي متمنيا استمرارها.

وعن حالة الفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، أوضح أن الفنان سمير غانم مازال في المرحلة العلاجية، ويحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، وكذلك الفنانة دلال عبدالعزيز تحتاج إلى متابعة.

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