بنها يصطدم بالبلاستيك والعبور مع بهتيم في جولة مرتقبة بالقسم الثالث







تنطلق في الساعة الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة .





1- بنها مع البلاستيك



يشهد ملعب ميت راضي أقوى مواجهات الجولة بين فريق بنها المتصدر بقيادة سعيد مدبولي برصيد 54 نقطة مع فريق البلاستيك صاحب المركز الثالث بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 50 نقطة.

وشهدت مباراة الدور الاول فوز البلاستيك بهدفين نظيفين.



2- العبور مع بهتيم



يحل فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وائل القبانى برصيد 28 نقطة ضيفاً على فريق العبور وصيف المجموعة بقيادة عيد مرزايق برصيد 52 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



3 الغابه مع ايروسبوت



يستضيف فريق الغابه صاحب المركز الرابع بقيادة عمرو الدالى برصيد 49 نقطة فريق ايروسبوت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 19 نقطة،وشهد الدور الاول فوز الغابه بهدفين مقابل هدف.



4- الأميرية مع مصر للتأمين



يلتقي فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 29 نقطة مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 47 نقطة، وحقق التأمين الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



5- الشمس مع اسكو





يلعب فريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 41 نقطة مع فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة حمدي خاطر برصيد 44 نقطة، حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

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6- اتحاد الشرطة مع سراى القبة





يخوض فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 41 نقطة فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد نقطتين.



وفاز اتحاد الشرطة في الدور الاول برباعية مقابل هدفين .



7- شباب طوخ مع الماظة



يشهد ملعب طوخ مواجهه ناريه تحمع بين فريق شباب طوخ التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 32 نقطة مع فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 26 نقطة.

وحقق طوخ الفوز برباعية مقابل هدفين في الدور الأول.



8- قليوب مع المرج



يصطدم فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 13 نقطة بفريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 29 نقطة، حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة السادسة



1-بنها 54 نقطة

2-العبور 52 نقطة

3-البلاستيك 50 نقطة

4-الغابة 49 نقطة

5- مصر للتأمين 47 نقطة

6-اسكو 44 نقطة

7-الشمس 41 نقطة

8- اتحادالشرطة 41 نقطة

9-طوخ 32 نقطة

10-المرج 29 نقطة

11- الأميرية 29 نقطة

12-بهتيم 28 نقطة

13-الماظة 26 نقطة

14-ايرو اسبورت 19 نقطة

15-قليوب 13 نقطة

16-سراي القبة نقطتين