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الرئاسة الفلسطينية تُحذر: المؤامرة الإسرائيلية تخص العالم العربي بأسره

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مدعوم أمريكيًا، وهناك صمت دولي رهيب المؤامرة الكبرى هي تقسيم العالم العربي.

وأضاف "أبو ردينة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر وبوحشية غير مسبوقة، وتحاول إسرائيل تركيع الشعب الفلسطيني والعالم العربي.

وتابع: "نجحنا في إسقاط مشاريع الكيان الصهيوني في القدس الشرقية"، منوهًا بأن المؤامرة تخص العالم العربي بأسره وليس فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني صامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأمة العربية يجب أن تقف صفًا واحدًا في وجه الكيان الصهيوني.

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فلسطين الرئاسة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل

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