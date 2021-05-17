بعثة الأهلي تغادر إلى جنوب إفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتشهد رحلة الأهلي ترانزيت ساعة في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل أن تعاود الطيران من جديد في طريقها إلى مطار جوهانسبرج.





وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا:





محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم 22 مايو الجاري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».



