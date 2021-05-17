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بعثة الأهلي تغادر إلى جنوب إفريقيا
الإثنين 17/مايو/2021 - 09:22 م
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتشهد رحلة الأهلي ترانزيت ساعة في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل أن تعاود الطيران من جديد في طريقها إلى مطار جوهانسبرج.
وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا:
محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم 22 مايو الجاري في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد «الأهلي we السلام».
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