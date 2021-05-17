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وشهد شاهد.. طيار إسرائيلي يكشف كوارث داخل جيش الاحتلال ويدعو لمناصرة فلسطين

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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دخلت فلسطين في اليوم التاسع على التوالي من العدوان المستمر على أراضيها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف وتدمير وغيرها.

 

فلم تكتف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتدنيس باحاته بل قتلت الأطفال واستباحت النساء وسحلتها وقتلت الشباب ليأتي طيار من داخل جيش الاحتلال ويفضح المستور عن الكوارث التي بداخله.

 

قادتنا مجرمو حرب

في ضربة من العيار الثقيل، اعترف يوناتان شابيرا الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال ما هو إلا منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب.

 

وأعلن الطيار السابق هذه التصريحات في حديث له مع وكالة الأناضول التركية، مؤكدا بأنه قد التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1993، واستقال منه عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

 

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال

وأكد شابيرا أنه ثد غير آرائه بعد الانضمام لجيش الاحتلال عندما فهم بأنه جزءا من منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يفكرون مثله لا يتجاوز بضعة آلاف.

 

وهاجم الطيار السابق أيضا حكومة جيش الاحتلال مشيرا إلى كونها حكومة يهودية عنصرية وأنها تجر المنطقة بأكملها إلى كوارث.

 

مناصرة فلسطين

ولم يكتف الطيار بهذا الأمر فقط والاعترافات الصادمه بل إنه دعا العالم لحماية الفلسطينيين من الوضع الحالي؛ لأنهم يقتلون لأسباب عنصرية، وأنهم بحاجة لدعم كبير لإيقاف الكارثة.

 

وانتقد الإعلام الإسرائيلي ونظام التعليم، لافتا إلى أن الناس تعرضوا لغسيل دماغ ومنعوا من رؤية الحقيقة، وأن الأطفال يتم تربيتهم في نظام تعليم عسكري صهيوني بدرجة عالية.

 

وذكر أن 27 طيارا استقالوا من الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003 وحتى اليوم.

 

نتنياهو يجري مشاورات

وفي سياق متصل، كان قد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية لبحث تطورات الأوضاع والخطوات القادمة بشأن التوتر القائم مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

 

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال نتنياهو بإنه كان قد اجتمع مع عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد.

 

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع دعوات دولية لوقف فوري للقتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

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