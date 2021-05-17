محمد فضل يعلق على إعلان شركات الأهلي

توجه محمد فضل نجم الأهلي الأسبق بالتحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على قرار إنشاء ثلاث شركات، شركة كرة القدم، وشركة الإنشاءات، وشركة الخدمات الرياضية.





وأضاف فضل الذي أحل ضيفًا على برنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم اف ام، تقديم الإعلامي كريم خطاب بأن هذا القرار يصفه بالتاريخي وأنه انفتاح جديد ومهم للإستثمار الرياضي في مصر، وأشاد فضل بإختيار مجلس إدارة الأهلي للشخصيات التي تدير هذه الشركات جميعهم قامات كبيرة وعاشقة للنادي الأهلي.





وأوضح فضل أنه سعيد بتعين مصطفى مراد فهمي نائب لشركة كرة القدم لما يمتلكه من خبرات إدارية كبيرة في مجال كرة القدم، وأوضح تعين مصطفى مراد فهمي يثبت أن الأهلي يسير عل نهج أن المنظومة واسم الأهلي دائمًا هو الأساس حيث أن مصطفى مراد فهمي كان مرشحًا ضد قائمة كابتن الخطيب على مقعد نائب الرئيس ورغم ذلك تم تعينه نائب لشركة كرة القدم لما يمتلكه من خبرات كبيرة.



