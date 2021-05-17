مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت في الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وهناك تزايد في أعداد الإصابات، ولكن هناك احتواء طبي ومؤسسي لهذه الأزمة.



وعن السلالة الهندية، أشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر حتى الآن، مضيفا أنه تم إتخاذ إجراءات احترازية إضافية لضمان عدم دخول السلالة الهندية إلى مصر.



وأضاف أن مصر تسعى بشكل حثيث لتوفير كميات كبيرة من لقاحات كورونا، حيث تقرر أن صندوق تحيا مصر سيتولى الجانب المالي لتدبير أكبر قدر من اللقاحات لمصر، منوها بأن الدول التي قامت بتطعيم نسبة كبيرة من مواطنيها بدأت تنخفض بها حالات الإصابات، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من انتشار الفيروس وحدة الإصابات.

