"اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون الصكوك السيادية، مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.





ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.



