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"اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان أسامة
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تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون الصكوك السيادية، مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان مجلس الشيوخ وافق خلال الجلسة العامة، الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

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