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الرئاسة الفلسطينية: المؤامرة الكبرى على العالم العربي مستمرة وعواصمنا مستهدفة

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الرئاسة الفلسطينية تطالب القيادة الأمريكية بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة.

وأشار "أبو ردينة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن هجوم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يتم باستخدام أسلحة أمريكية، متابعًا: "المؤامرة الكبرى على العالم العربي ما زالت مستمرة، وعواصمنا مستهدفة".

وأضاف أن أوروبا تحاول وقف العدوان الإسرائيلي ولكنها لا تنجح لأن أمريكا تقف بجانب الكيان الصهيوني وتدعمه
الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن تحرير أرضه من الكيان الصهيوني المحتل.

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نبيل ابو ردينة فلسطين العدوان الاسرائيلي اسرائيل

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