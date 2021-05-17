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أسعار البنزين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع رغم عودة خط كولونيال

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بأميركا إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الاثنين، إذ سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعود بالكامل سلسلة الإمداد الخاصة بأكبر خط أنابيب لنقل الوقود في البلاد بعد هجوم إلكتروني أدى إلى توقفه ستة أيام الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.045 دولار للجالون اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014، وفقا لجمعية السيارات الأميركية.

وقالت جغانيت مكغي المتحدثة باسم الجمعية "الجنوب الشرقي سيظل يعاني شحا في المعروض هذا الأسبوع مع إعادة تموين المرافئ ومحطات البنزين.. على مدار عطلة نهاية الأسبوع، بدأت أسعار البنزين تستقر، لكن من المتوقع أن تتذبذب حتى عطلة يوم الذكرى."

تأتي هذه الارتفاعات قبل عطلة يوم الذكرى في نهاية مايو أيار، وهي البداية التقليدية لموسم الرحلات الصيفية الذي يشهد ذروة الطلب.

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