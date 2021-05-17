أبو ردينة: العدوان الإسرائيلي يستخدم أسلحة أمريكية حديثة في قصف العقارات بغزة

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من المبعوث الأمريكي وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما طلب وقف الاستيطان الإسرائيلي.



وأشار "أبو ردينة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن العدوان الإسرائيلي يستخدم أسلحة أمريكية حديثة في قصف العقارات بقطاع غزة، مشدًا على أنه لا بد أن تضغط الدول العربية على أمريكا لكي يتم وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الجميع سيدفع ثمن ما يحدث بفلسطين.



وأضاف أن الكيان الصهيوني يريد هدنة طويلة لذلك يستمروا في العدوان على المدنيين في غزة، لافتًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين يريد إجبار العرب على التنازل عن القدس طبقًا لخريطة ترامب، ويريد أن يجعل الدول العربية لا إرادة لها ولا كيان لها، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني رفض خطة ترامب لأن القبول يعني نهاية القضية الفلسطينية.



