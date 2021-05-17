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الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة مع مخاوف بأسيا وتفاؤل في بريطانيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم الاثنين إذ غطت بيانات صينية باهتة وحذر حيال انتشار سلالة متحورة لكوفيد-19 على تفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد البريطاني.

حيث أنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول منخفضا 0.05% وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 2.3%، في حين قادت أسهم شركات الاتصالات القطاعات الرابحة.

وأظهرت الأسهم الأوروبية أداء جيدا منذ بداية العام وقفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الشهر، حيث صعد المؤشر ستوكس 600 بنحو 11% حتى الآن منذ بداية العام الجاري بدعم من مشتريات للأسهم غذتها آفاق التعافي الاقتصادي وأرباح قوية للشركات.

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