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الصندوق السيادي السعودي يزيد انكشافه على الأسهم الأمريكية

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
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أفاد إفصاح تنظيمي أميركي أن صندوق الثروة السيادي السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020.

فقد اشترى صندوق الاستثمارات العامة 2.9 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت بنك، بما يعادل 141 مليون دولار وصفى حصته في صنكور إنرجي، بحسب إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

يبلغ حجم الصندوق 400 مليار دولار ومن المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، ويزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك الموعد، مما سيجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقالت راشنا أوبال، مديرة الأبحاث في أزور ستراتيجي، "أراد صندوق الاستثمارات العامة استغلال أجواء المراهنة على الصعود بأسواق الأسهم في الربع الأول للقيام باستثمارات تنتهز الفرص السانحة وزيادة حجم محفظته."

وتابعت "انسجاما مع الجهود الداخلية لتحقيق أهداف خطة رؤية 2030 يحبذ السعوديون على ما يبدو الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والنقل، وبخاصة النقل المتطور، والسياحة والترفيه."

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