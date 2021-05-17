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مفتي القدس: الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن أرضه حتى تحريرها

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة، إن العدوان الإسرائيلي على القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن أرضه حتى تحريرها من الكيان الصهيوني، معلقًا: "من حقنا أن نعيش مثلما يعيش شعوب العالم".

وأشار إلى مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، موضحًا أن الكيان الصهيوني اقتحم المسجد الأقصى أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وأن الكيان الصهيوني أطلق الرصاص على المصلين داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

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مفتي القدس محمد حسين فلسطين اسرائيل

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