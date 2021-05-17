كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز.. ويستقر على رحيل هذا الثنائي

دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزبز، في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدز سبورت، للتعاقد مع أحد نجومه، في الفترة المقبلة.





ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، في التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق السماوي، لتدعيم خط هجومه.





وعرض الفارس الأبيض على بيراميدز، إجراء صفقة تبادلية حول التعاقد مع أحد لاعبيه بالإضافة إلى مقابل مادي، للتعاقد مع تراوري في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان كارتيرون استقر على رحيل الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، لعدم ظهورهم بالشكل المطلوب منذ التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي الماضي.



