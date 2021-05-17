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"كاف" يعلن التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 09:57 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى، والمالي أليو ديانج لاعب الوسط.

وجاء التشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : مختار بلخيتر - إيريك ماثوهو - ميلود ربيعي - يحيى عطيات

خط الوسط : أليو ديانج - يحيى جبراني - أمير سعيود - زكريا دراوي

خط الهجوم : دافيد كاسترو - سمير نركوفيتش.

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