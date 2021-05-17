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هولندا تعيد الجمهور إلى الملاعب تدريجيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:01 م
الدوري الهولندي
الدوري الهولندي
وكالات
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قرر الاتحاد الهولندي عودة الجماهير تدريجياً للمدرجات بدءاً من الأربعاء المقبل حيث موعد بداية التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي (2021-22)، طالما سيتم تقديم سلبية اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الإثنين في بيان رسمي إنه سيكون على الجماهير اتباع بعض الإجراءات مثل "الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف المتر، وغسل الأيدي، وارتداء الكمامات في حالة الضرورة، والبقاء في المنزل في حالة ظهور أي أعراض للمرض".

وستنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، البطولة الجديدة التي ستبدأ الموسم المقبل وهي ثالث بطولات الاتحاد القاري بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي، يوم 19 من الشهر الجاري من نصف النهائي من مباراة واحدة بين أوترخت وجروننجين، وفينورد وسبارتا روتردام، بينما سيقام النهائي بعدها بثلاثة أيام.

كما ستستطيع الجماهير حضور دورتي الصعود للدوري الممتاز والهبوط للدرجة الثانية خلال الفترة من 20 وحتى 23 من هذا الشهر.

ولم يوضح بيان الاتحاد عدد الجماهير التي سيتم السماح لها بحضور المباريات، إلا أن التجارب التي جرت في الجولة الـ30 من الدوري الهولندي "الإيرديفيزي"، شهدت حضور الجماهير بنسبة بين 10 و15% من السعة الإجمالية لكل ملعب. 

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