سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقا مع شركة نرويجية للتعاون في استكشاف وإنتاج النفط

قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة Equinor النرويجية للنفط والغاز لتعزيز التعاون في استكشاف وإنتاج النفط.





وأضافت سوناطراك في بيان أن الاتفاق ينص أيضا على شراكة في مجال التكنولوجيا الجديدة وحماية البيئة.





ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.





وأصدرت الجزائر في أوائل العام الماضي قانونا جديدا للطاقة يعرض حوافز للشركات الأجنبية بهدف إجتذاب المستثمرين الذين ابتعدوا عن البلاد في الأعوام السابقة بسبب ما اعتبروه مناخ أعمال غير جذاب.