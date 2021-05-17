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الولايات المتحدة تعتزم إرسال لقاحات كورونا للخارج لأول مرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين أنه سيرسل ما لا يقل عن 20 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 لدول أخرى بحلول نهاية يونيو حزيران، وذلك للمرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة اللقاحات المصرح بها للاستخدام المحلي.

وأعلن بايدن أنه سيرسل لقاحات فايزر/بيونتيك ومودرنا وجونسون آند جونسون علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا كان يخطط بالفعل لإرسالها لدول أخرى.

وبخلاف اللقاحات الأخرى، لم يتم الترخيص لاستخدام لقاح أسترا زينيكا في الولايات المتحدة بعد.

وقال بايدن "مثلما كانت أمريكا في الحرب العالمية الثانية ترسانة للديمقراطية، فستكون أمتنا في المعركة ضد جائحة كوفيد-19 ترسانة للقاحات".

وأشار بايدن إلى أن أي دولة أخرى في العالم لن ترسل لقاحات إلى الخارج أكثر من الولايات المتحدة.

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