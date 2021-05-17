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النائب أحمد أبوهشيمة يتكفل بسداد مديونية فريق بني سويف لكرة القدم لشركة استادات

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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تكفل النائب أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ بسداد مديونية فريق نادي بني سويف لكرة القدم المستحقة لشركة استادات. 

وكانت شركة استادات قد راسلت لنادي بني سويف تطالبه بسداد مبلغ ٦٠ ألف جنيه متأخرة قيمة تأجير ملعب تدريبات الفريق، مؤكدة أن الاستاد سيصعب استقبال أي تدريبات أو مباريات للفريق لحين سداد المديونية، وفور علم النائب أحمد أبو هشيمة بالأزمة قرر التكفل بسداد المديونية لدعم مسيرة الفريق خلال مشواره بدوري الدرجة الثانية.

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