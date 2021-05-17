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"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:31 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أشاد محمد فضل نجم الأهلي الأسبق بإمكانيات مهاجم سيراميكا كليوباترا شادي حسين الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه خلال الفترة الماضية. 

وأضاف فضل الذي أحل ضيفًا على برنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم اف ام، تقديم الإعلامي كريم خطاب أن شادي حسين يليق بالأهلي مهاجم قوي، لاعب بيستغل كل الفرص التي تُتاح له بشكل كبير، ويتمتع ببُنيان قوي، شادي حسين يُطلق عليه مهاجم سوبر. 

وأوضح فضل الأهلي مع عودة المعارين مثل أحمد ياسر ريان وعمار حمدي وأحمد عبد القادر، وضم مهاجم افريقي قوي سيكون الفريق له شأن كبير وقوي.

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الكلمات المفتاحية

شادي حسين رياضة الاهلي

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