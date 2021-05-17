Advertisements

مانشيني يُمدد عقده مع منتخب إيطاليا

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشف غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين، أن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مدد عقده حتى 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني السابق بعد كأس العالم 2022، وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026.

وقال غرافينا: نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب. إضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه.

وتابع: عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراما لجماهيرنا.

وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو 2018 بعد اخفاق الفريق الوطني في التأهل لكأس العالم.

وقاد المدرب البالغ عمره "56 عاما" المنتخب في 28 مباراة وفاز في 19 وخسر مرتين. كما قاد إيطاليا للتأهل لبطولة أوروبا والدور قبل النهائي لدوري الأمم حيث سيلاقي إسبانيا في أكتوبر.

وأوقعت قرعة بطولة أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا. وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في روما أمام تركيا.

أخبار تهمك

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعة و 23 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

وشهد شاهد.. طيار إسرائيلي يكشف كوارث داخل جيش الاحتلال ويدعو لمناصرة فلسطين

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله