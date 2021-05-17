مانشيني يُمدد عقده مع منتخب إيطاليا

كشف غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين، أن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مدد عقده حتى 2026.





وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني السابق بعد كأس العالم 2022، وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026.





وقال غرافينا: نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب. إضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه.





وتابع: عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراما لجماهيرنا.





وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو 2018 بعد اخفاق الفريق الوطني في التأهل لكأس العالم.





وقاد المدرب البالغ عمره "56 عاما" المنتخب في 28 مباراة وفاز في 19 وخسر مرتين. كما قاد إيطاليا للتأهل لبطولة أوروبا والدور قبل النهائي لدوري الأمم حيث سيلاقي إسبانيا في أكتوبر.





وأوقعت قرعة بطولة أوروبا المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا. وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في روما أمام تركيا.



