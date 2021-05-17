الصحة: نتعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم السجناء بلقاح كورونا



قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنهم سعوا لتقديم التوعية الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر لمنع انتشار كورونا، لافتًا إلى أن هناك فرق طبية كانت متواجدة في كل الأماكن لتوعية المواطنين لمنع انتشار كورونا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة لمنع انتشار كورونا، وأنه تم توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات للتقليل من العدوى بكورونا.



وتابع: "نتعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم السجناء بلقاح كورونا، كما تم تطعيم طلاب كليات الشرطة بلقاح كورونا"، لافتًا إلى أنه سيتم تجميع العاملين في المجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء.

