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زعيم الفن المصري والعربي.. هكذا هنأ حمدي المرغني النجم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ الفنان حمدي المرغنى، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حمدي المرغني صورة تجمعه بالزعيم وعلق قائلا "كل سنة وحضرتك زعيم الفن المصري والعربي".

ويُصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.


كما بدأت شهرة الزعيم في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

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