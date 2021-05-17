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المنيا يواجه ديروط في مواجهة هامة بالقسم الثاني

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، تدريباته استعداداً لمواجهة فريق ديروط ، ضمن مباريات الجولة 22 من الممتاز ب ، والتي يستضيفها ملعب مركز شباب ناصر ملوي في الرابعة من عصر الثلاثاء .

وقال شديد قناوي المدير الفني للمنيا إن جميع عناصر الفريق جاهزة لمباراة الغد، حيث تم التدريب اليوم لمجموعة لاعبين، وجرى الاستشفاء بالثلج لمجموعة أخرى، مؤكداً أنه لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة لاستمرار المنافسة نحو القمة.

كما أوضح قناوي أن فترة التوقف كان لها أثر جيد لاستعادة لياقة اللاعبين فنيا وبدنياً، وسط خوض مجموعة من المباريات الودية.

يذكر أن فريق المنيا يدخل المباراة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة متساويا مع الالومنيوم بنفس الرصيد، بينما يتصدر الشرقية للدخان المجموعة برصيد 45 نقطة .

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