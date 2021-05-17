بهذه الكلمات.. درة توجه رسالة إلى عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

هنأت الفنانة درة النجم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 81، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت صورة تجمعها مع الزعيم، وكتبت له : "كل سنة وأنت طيب يا زعيم ".



ويُصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.





يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.