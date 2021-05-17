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جماهير ريال مدريد تختار مدرب الفريق الجديد

الإثنين 17/مايو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
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أظهر استطلاع للرأي يوم الاثنين أن أغلب جماهير نادي ريال مدريد الإسباني تفضل تولي النجم  السابق للفريق  منصب المدير الفني حال رحيل المدرب الفرنسي الحالي زين الدين زيدان.

وفي الوقت الذي أثيرت فيه تكهنات حول إمكانية تولي ماسيميليانو أليغري تدريب النادي الملكي حال رحيل زيدان، فإن جماهير العملاق الإسباني تميل إلى راؤول غونزاليس الذي يتولى حاليا تدريب الفريق الرديف لريال مدريد.

وشارك 150 الف شخص في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار، ونشرت نتائجه يوم الاثنين إذ صوت 57% من المشاركين لصالح تولي راؤول المسؤولية.

وصوت 17% لصالح يواخيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا في الوقت الذي صوت فيه 16% من المشاركين في الاستطلاع ضد تعيين راؤول أو لوف أو أليغري.

وعبر 10% من المشاركين عن رغبتهم في إسناد المسؤولية إلى أليغري الذي لم يسند إليه تدريب أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس الإيطالي في 2019.

وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه في 2018 وفاز خلال مسيرته مع النادي بـ11 لقبا.

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