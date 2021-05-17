مواجهات قوية للدخان والمنيا والالومنيوم بمجموعة الصعيد في القسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" مواجهات الجولة الهامة :



1- سوهاج مع الدخان



يشهد استاد سوهاج مواجهه ناريه بين فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة أحمد خلف برصيد 28 نقطة مع فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 45 نقطة، شهدت مباراة الدور الأول فوز الدخان بهدف سجله محمد مناع.



2- تليفونات بني سويف مع الألومنيوم



على ملعب الاسيوطي، يستقبل فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد جمال برصيد 23 نقطة نظيرة فريق الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 38 نقطة، شهد لقاء الدور الأول فوز الألومنيوم بهدفين سجلهما فاروق خالد ومراد صبرى.



3-ديروط مع المنيا



على ملعب مركز شباب ناصر ملوي، يقام لقاء فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر عبد العليم برصيد32 نقطة مع فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 38 نقطة، حقق الفريق المنياوي الفوز بهدف مصطفى شعبان في الدور الأول.



4- قنا مع بنى سويف



يحل فريق بنى سويف صاحب المركز الرابع بقيادة محمد يوسف برصيد 36 نقطة ضيفاً على فريق قنا صاحب المركز الخامس بقيادة

عبد الرحيم همام برصيد 28 نقطة، وتغلب بني سويف في الذهاب بهدف محمود فرج كابونجا.



5- الإعلاميين مع أسمنت أسيوط



يواجه فريق الإعلاميين السادس برصيد31 نقطة بقيادة جميل حلمى نظيرة فريق أسمنت أسيوط الذي يتواجد في الترتيب الـ 15 بقيادة هيسم صالح برصيد 17 نقطة.





وكان لقاء الدور الأول قد خرج بفوز فريق الإعلاميين 2-1 سجلها عمر عزت وأحمد كمال وأحرز شعبان عبد الحميد هدف الأسمنت.





6- بترول أسيوط مع شباب سمسطا



يواجه فريق بترول أسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 25 نقطة فريق شباب سمسطا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد22 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- كيما أسوان مع شبان قنا



يلتقي فريق كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 18 نقطة مع فريق شبان قنا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 23 نقطة، وتعادل الفريقان في الدور الأول 1-1 خيث تقدم شبان قنا بهدف شهاب شفيق وتعادل كيما عن طريق مصطفى جمال .



ترتيب المجموعة الأولى



1 - الشرقية للدخان 45 نقطة

2 - الالومنيوم 38 نقطة

3 - المنيا 38 نقطة

4 - بنى سويف 36 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

6 - الاعلاميين 31 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

9- الفيوم 28 نقطة

10 - بترول أسيوط 25 نقطة

11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 -شباب سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 18 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة .