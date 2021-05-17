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تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة خلال الشهرين القادمين (فيديو)

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، ان مصر ستعلن خالية من المناطق غير الىمنة خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أنهم يعملون على تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق مختلفة.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك مشروعات أصبحت جاهزة للافتتاح، مضيفا أن رئيس الوزراء سيتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة دمياط غدا.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنهم على إزالة كل المناطق العشوائية في القاهرة،منوها بأن تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية تصل إلى 39 مليار جنيه، ونصيب القاهرة من هذا المبلغ يصل إلى 16 مليار جنيه.

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حياة كريمة تطوير العشوائيات المناطق الغير أمنة

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