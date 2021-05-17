مش أنا عيد ميلادي انهاردة.. نيرمين ماهر تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام









ونشرت صورة تجمعها مع الزعيم وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم ربنا يديك الصحة والعافية يا صاحب البهجة".









وظهرت نيرمين ماهر في الصورة من مشهدها مع الزعيم “مش أنا عيد ميلادي النهارده” من فيلم السفارة في العمارة ما أثار إعجاب متابعيها.













ويُصادف اليوم الاثنين ، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.

هنأت الفنانة نيرمين ماهر النجم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.