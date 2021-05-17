أشرف السعد: جمعت مع الريان 7 مليار دولار.. وتضخم ثروتي سبب هلاكي

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه لا يستخدم الدين في كسب الأموال، ولكن حب الناس للدين جذبهم للتعامل معه ومع كل شركات التوظيف، مؤكدا أن كان يتعامل معه 120 ألف من المودعين، مقابل 600 للريان وجمعا 7 مليارات دولار وكانت تعادل ميزانية دولة في ذات الوقت.



وتابع "السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد ما يسمى الاقتصاد الإسلامي حيث إنه وهم في وهم، مؤكدا أن البنوك العادية أحل منهم.



وأضاف: "مصر لو جعلت الادخار بالعملة المحلية فقط فإن هذا سيقضي على 30 بالمائة من مشاكلها، موضحا أن إنجلترا منعت الادخار بأي عملة غير عملتها الرسمية".



واستطرد رجل الأعمال أشرف السعد، أنه جلس مع اللواء زكي بدر وعرض عليه حل مشاكل الدولار، مردفا «قولت له أنا ظاهرة».



ولفت إلى أنه هرب من مصر لكونه جبانًا، مردفا «كانت غلطة عمري»، مؤكدا أن زيادة ثروته وتضخمها كانت سبب هلاكه حيث إن العجل يأكل ولا يعلم أنه سيموت عندما يسمن.



واختتم رجل الأعمال أشرف السعد، قائلًا إنه كان معه 400 محام يترافعون عنه في القضايا التي كانت مقامة ضده.

