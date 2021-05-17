مصرع مجند سقط في مياه النيل بكفر شكر أثناء ركوب لنش

لقي مجند شرطة من قوة قسم مسطحات بنها مصرعه، إثر سقوط في مياه النيل أثناء تواجده بخدمة تأمين معدية كفر شكر خلف مركز الشرطة، حيث سقط في الماء وجرى انتشاله ولقي مصرعه خلال خضوعه للعلاج بمستشفى كفر شكر المركزي.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث، وتسليم الجثمان لأسرته لدفنه بمسقط رأسه.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بسقوط مجند في نهر النيل خلف مركز الشرطة وإصابته ووفاته.



انتقل المقدم عماد سامي رئيس مباحث المركز، وتبين أن المتوفا يدعى "فتحي.ش.ف" ٢٥ عامًا، من قرية الزومرنية، ضمن قوة شرطة المسطحات، والمعين خدمة تأمين معدية السعيد بكفر شكر، خلف مركز الشرطة على لنش مطاطي خاص بالمسطحات المائية، خلف مركز شرطة كفر شكر.



وتبين من التحريات أنه قام بالنزول من اللانش على فرع النيل للوضوء والصلاة، وأثناء عودته للنش مرة أخرى سقط في الماء، وحدثت إصابته وغرق بمياه النيل.



جري انتشاله بمعرفة الأهالي وزملائه ونقله للمستشفى ولقي مصرعه بعد ساعات من حجزه بالعناية المركزة.



وبسؤال شهود العيان وزملائه أيدوا ماجاء في الفحص، وأنه سقط أثناء عودته للنش مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان، وطلب تقرير الطب الشرعي حول ظروف وملابسات الواقعة.