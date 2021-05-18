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تخصيص قداسات الأحد بسوهاج لراحة نفس الآباء المنتقلين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:20 ص
جدول قداسات في سوهاج
جدول قداسات في سوهاج
ماريان ناجى
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ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، أعلن إقامة قداس الذكرى السنوية للآباء المتنيحين، في الخامس والعشرين من مايو عام ٢٠١٨، وذلك خلال قداسات يوم الأحد المقبل، الموافق ٢٣ مايو بكافة رعايا الإيبارشية.

وكتب الأنبا توما رثاءً تحت عنوان "نداء عربون شكر ووفاء" الذي نُشر على صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، حيث قال فيه "إن تلك الأزهار التي كانت تزهو وتزهر في عالمنا الأرضي وكانوا بلسم جراح لكثير من النفوس تركتنا من هذه الدنيا الباطلة لقد أزهرت الآن في فردوس النعيم. فتلك النفوس المشعة والمضيئة التي غابت عن عيوننا ونظن إنها انطفئت. ليس إلا محتجبة وراء الأفق وتضيء الآن بلمعان ساطع في ديار المجد. فكانت حياتهم ومضات حب وبذل وعطاء.. مشرقة بنور المسيح.. كانوا متطلعين باشتياق إلى مسكن الرب وهم الأن يحتفلون مع رب المجد بذبيحة الشكر على نعمة الكهنوت على مذبح السماء".

واختتم المطران، داعيًا جميع كنائس الإيبارشية إلى تقديم ذبيحة القداس الأحد، الموافق ٢٣ مايو، لراحة نفس الآباء المنتقلين للسماء مشتركين معهم ومن أجلهم، ضارعين أن يصلوا من أجلنا وهم أمام عرش رب القيامة".

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