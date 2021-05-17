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سوهاج المتحفز يواجه الشرقية المتصدر في مباراة قوية بالقسم الثاني

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يخوض فريق نادي سوهاج غداً الثلاثاء مباراة من العيار الثقيل أمام ضيفه فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم، التي يحتضنها ملعب الأول


يدخل سوهاج صاحب الارض والجمهور والذي يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة وكله طموح لتحقيق الفوز وتعديل ترتيبه في جدول المجموعة والاقتراب من منطقة المنافسة.


على الجانب الآخر يدخل الدخان متصدر المجموعة برصيد 45 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز والإستمرار في الصدارة والاقتراب من حسم التأهل للدوري الممتاز.


يذكر انت نتيجة مباراة الدور الأول أسفرت عن فوز الشرقية للدخان بهدف دون رد، في مباراة أهدر فيها فريق سوهاج ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الرسمي.


ترتيب المجموعة الأولى .

1 - لشرقية للدخان 45 نقطة

2 - الالومنيوم 38 نقطة

3 - المنيا 38 نقطة

4 - بنى سويف 36 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

6 - الاعلاميين 31 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

9 - بترول أسيوط 25 نقطة

10 - لفيوم 25 نقطة

11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 -شباب سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 18 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

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