تعرف على جدول مباريات الزمالك الجديد





قام الاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز، وذلك على مواعيد بعض مباريات الجولات الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين.





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الخميس المقبل الموافق 20 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.





ويلتقي نادي الزمالك مع المصري يوم الإثنين الموافق 24 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية، كما يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في كأس مصر يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري باستاد السويس.





ويواجه نادي الزمالك نظيره الجونة يوم الأحد الموافق 30 مايو باستاد الجونة في التاسعة مساءً، ويواجه الفائز من الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر مع مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل باستاد السويس.



