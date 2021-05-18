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مخالف لقرارات مجلس الوزراء.. فض سرادق عزاء بحي الهرم (صور)
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:02 ص
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، مساء الااثنين، العديد من الحملات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الحكومة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.
وأسفرت الحملة التي شنها حي الهرم، عن فض سرادق عزاء أقيم بشارع الشيشني في المريوطية، مخالف لقرارات مجلس الوزراء بمنع إقامة السراداقات.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة فض السرادق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه، حيث نجح رجال الحي في فضه وفتح الطريق أمام المارة، بعدما تسبب في تكدس مروري ضخم.
وتبذل محافظة الجيزة جهودًا ضخمة لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية، ومنع إقامة السرادقات والأفراح وتداول الشيشة، ويقود اللواء أحمد راشد جولات ميدانية باستمرار للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
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