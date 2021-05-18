مخالف لقرارات مجلس الوزراء.. فض سرادق عزاء بحي الهرم (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، مساء الااثنين، العديد من الحملات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الحكومة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.





وأسفرت الحملة التي شنها حي الهرم، عن فض سرادق عزاء أقيم بشارع الشيشني في المريوطية، مخالف لقرارات مجلس الوزراء بمنع إقامة السراداقات.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة فض السرادق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه، حيث نجح رجال الحي في فضه وفتح الطريق أمام المارة، بعدما تسبب في تكدس مروري ضخم.



