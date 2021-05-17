قريبًا.. عرض الموسم التاسع من "بكار" على منصة شاهد VIP













وحقق مسلسل "بكار" نجاحًا كبيرًا بعرض جميع مواسمه، حيث ارتبط به الصغار والكبار وبأغنيته الشهيرة بصوت الكينج محمد منير خلال الشهر الكريم من كل عام.













ويعد أول كارتون مصري تم عمل أكثر من جزء منه على يد المخرجة المرسوم المتحركة منى أبوالنصر منذ 1999 حيث عرض لأول مرة على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري وعقب وفاتها استكمله نجلها شريف جمال منذ عام 2003 وعرضه خلال المواسم الرمضانية حيث لاقى نسب مشاهدة عالية من قبل كل فئات المجتمع المصري لكونه يعبر عن الهوية المصرية خاصة مع غناء المطرب محمد منير تتر البداية والنهاية والذي ظل عالقًا في أذهان الكثيرين.













وارتبط مسلسل الرسوم المتحركة بكار بشهر رمضان، حيث يخاطب الطفل المصري من خلال بيئته الطبيعية عن طفل نوبي يدعى بكار يمتلك موهبة الرسم ويعيش خلال ظروف المعيشة المصرية خالصة ويعرض هذا العام عبر شاشة قناة النهار قبل الفطار مباشرة، حيث تبدأ الحلقة التي لا تستغرق 20 دقيقة في السادسة و20 دقائق طوال أيام الشهر الكريم، حيث يرسخ المسلسل الكرتوني الكثير من القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال والعادات والتقاليد المصرية.













وبكار مسلسل كارتون مصري، وأول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، أبدعتها المخرجة الراحلة منى أبوالنصر، وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها شريف جمال بعد وفاتها عام 2003 توقف عرض المسلسل 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و2016، غنى الفنان محمد منير تترى البداية والنهاية للمسلسل وهما من أشهر التترات وأحبهما جميع المصريين على اختلاف أعمارهم.

قررت الجهة المنتجة لمسلسل الرسوم المتحركة للأطفال الشهير "بكار" عرض موسمه التاسع خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد VIP.