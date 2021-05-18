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الزراعة لـ المصريين: "كلوا بطيخ وخوخ عادي" (فيديو)
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:45 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تعليقا على ما يتم تداوله من تحذيرات بشأن تناول البطيخ والخوخ، إن مزاعم وجود مواد مسرطنة في البطيخ أو أي منتج غذائي آخر غير صحيح علميا.
وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن وزارة الزراعة تراقب جودة المنتجات الزراعية، موضحا أن هناك معملًا متخصصًا لفحص المتبقيات، يتابع كل الأسواق للتاكد من جودة المنتج الزراعي.
وأوضح أنهم يتابعون المنتج الزراعي من أول زراعته حتى طرحه بالأسواق، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت أن تغزو كل قارات العالم، وتحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح، ما يؤكد جودة المنتجات، معلقا: "كلوا بطيخ وخوخ عادي".
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