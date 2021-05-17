فوز غير مطمئن لبورنموث على برينتفورد بذهاب قبل نهائي ملحق الترقي

سجل هدف أرناوت دانجوما في الشوط الثاني ليمنح الفوز 1-0 لبورنموث وأفضلية ضئيلة على ضيفه برنتفورد في ذهاب قبل نهائي ملحق الترقي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين.





وفي ظل حضور جماهيري محدود لكن صاخب داخل إستاد فيتاليتي، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 55، عندما تلقى الهولندي دانجوما تمريرة بينية من ديفيد بروكس ليسدد أرضية زاحفة في الشباك.





وبحث برنتفورد، الذي خسر في نهائي ملحق الترقي العام الماضي أمام فولهام بعدما أهدر فرصة الصعود المباشر، عن هدف التعادل واقترب منه لكن المهاجم بريان مبيومو فشل في استغلال تمريرة عرضية منخفضة من كريستيان نورجارد.





وكان برنتفورد ثالث الدوري الأفضل قبل ملحق الترقي، إذ حقق أربعة انتصارات على التوالي. وخسر بورنموث، الذي حل في المركز السادس، اخر ثلاث مباريات في الموسم.





لكن الآن سيخوض برنتفورد مباراة إياب صعبة على ملعبه إذا أراد الحفاظ على آماله في العودة لدوري الأضواء لأول مرة منذ 1947.





ويتطلع بورنموث لاقتناص أول فرصة للعودة للدوري الممتاز عقب هبوطه الموسم الماضي بعد خمسة مواسم في المسابقة.



