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أشرف السعد: "أنا مطبلاتي لبلدي.. ومصر تعيش نهضة غير مسبوقة" (فيديو)
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:12 ص
أمنية فوزي
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قال أشرف السعد، رجل الأعمال، إن العدل الإلهي ماكان ليترك مصر خلال حكم الإخوان.
وأضاف السعد، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذى يقدمه أحمد موسى، على قناة « صدى البلد»: "انا داعم للجيش والرئيس السيسي، الذي أنقذ مصر من الضياع"، معترفًا:" أنا مطبلاتي لبلدي ولرئيسي وتعظيم سلام لجيش مصر الذي لولاه لكانت ضاعت مصر، انا عاشق لبيادة الجيش".
وأشاد بالتطور الذي تشهده مصر، قائلا:" مصر بها نهضة كبيرة على كافة المستويات، لم تحدث من قبل، كيف قام السيسي بكل هذا التطور في هذا الوقت القصير"، موضحا: "أحلم بتأسيس شركة تأمين مثلما يحدث في اوروبا، كما أتمنى أن يتم تطوير السجون".
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