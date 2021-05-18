أشرف السعد: "أنا مطبلاتي لبلدي.. ومصر تعيش نهضة غير مسبوقة" (فيديو)

قال أشرف السعد، رجل الأعمال، إن العدل الإلهي ماكان ليترك مصر خلال حكم الإخوان.





وأضاف السعد، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذى يقدمه أحمد موسى، على قناة « صدى البلد»: "انا داعم للجيش والرئيس السيسي، الذي أنقذ مصر من الضياع"، معترفًا:" أنا مطبلاتي لبلدي ولرئيسي وتعظيم سلام لجيش مصر الذي لولاه لكانت ضاعت مصر، انا عاشق لبيادة الجيش".



