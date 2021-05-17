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وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تنفيذا لتعليمات الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم على المرور الدورى على الجمعيات الزراعية ومتابعة دفاتر الخزينة والمخزن وصحة الحصر الحيازى لصرف الاسمدة والتزام الدقة فى الحصر الحيازى للفلاحين والمتابعة الميدانية على الحقول المنزرعه ونزول كل مدير ادارة بنفسة للمرور على الجمعيات ومراجعة جميع السجلات وايضا صرف الأسمدة لوصول الاسمدة لجميع الفلاحين بجميع المراكز.

قام المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة الزراعية بمركز طامية ويرافقه المهندس نصر رئيس قسم المكافحة بالإدارة بالمرور على جمعيات الروضة وخليفة يونس والمقابلة وسرسنا لتفقد سير العمل وخلال الجولة تم مراجعة جميع السجلات بالجمعيات من سجل خدمات 2 مساعد وسجل حماية الأراضي وسجل خدمة القطن ومراجعة فيشة صرف الأسمدة وكذا المرور على المصائد وفي نهاية الجولة تم تقديم الشكر لمديري الجمعيات على الإلتزام بالتعليات الموجه اليهم والجهد المبذول.
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد بالمرور على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة

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