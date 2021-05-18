أشرف السعد: "كنت بجمع 12 مليون دولار يوميا" (فيديو)

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه كان يعمل في تجارة العملة قبل عمله في توظيف الأموال، مؤكدا أنها لم تكن جريمة في ذلك الوقت.





وتابع "السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «كنت بجمع نحو 12 مليون دولار يوميا في ثمانينيات القرن الماضي».





وأردف: «كنت بشتغل بـ 40 جنيها فى الشهر بمعرض سيارات، ولما خدت 5 جنيه إكرامية فرحت وخفت أركب الأتوبيس تتسرق مني».





واستطرد أنه كان يعمل معه 11 ألف موظف منهم رؤساء قطاعات في البنوك.





وعن خطته الاستثمارية المقبلة، قال رجل الأعمال أشرف السعد،: «أي حاجة هتفيد بلدي وأسهم من خلالها في توظيف شباب لن أتأخر في تنفيذها»



