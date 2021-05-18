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أشرف السعد: "كنت بجمع 12 مليون دولار يوميا" (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:56 ص
أشرف السعد
أشرف السعد
أمنية فوزي
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قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه كان يعمل في تجارة العملة قبل عمله في توظيف الأموال، مؤكدا أنها لم تكن جريمة في ذلك الوقت.

وتابع "السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «كنت بجمع نحو 12 مليون دولار يوميا في ثمانينيات القرن الماضي».

وأردف: «كنت بشتغل بـ 40 جنيها فى الشهر بمعرض سيارات، ولما خدت 5 جنيه إكرامية فرحت وخفت أركب الأتوبيس تتسرق مني».

واستطرد أنه كان يعمل معه 11 ألف موظف منهم رؤساء قطاعات في البنوك.

وعن خطته الاستثمارية المقبلة، قال رجل الأعمال أشرف السعد،: «أي حاجة هتفيد بلدي وأسهم من خلالها في توظيف شباب لن أتأخر في تنفيذها»

واختتم: «عندنا طرق أحسن من تلك الموجودة في أوروبا حاجة ولا في الأحلام بس عاوزة أوروبيين يمشوا عليها»، مردفا: « معجزة أني مبيحصلش حادثة كل 5 دقائق في مصر، بسبب المصريين».

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