منتخب السويس يصرف مكافأت إجادة للاعبين عقب الفوز على المريخ

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال صرف مكافأت إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب تحقيق الفوز على فريق المريخ البورسعيدى بملعبة بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الحادى والعشرون بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني.



كما يستأنف الفريق بقيادة ايمن المزين تدريباتة دون راحة عصر غدا الثلاثاء ، على ملعب الجيش بحوض الدرس، ويبدا الفريق استعدادته لمباراة نظيرة فريق طنطا و المقرر اقامتها في السويس الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.



وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز تقدم خطوة في جدول الترتيب ليصبح في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو السخنة المتصدر المجموعة.

