Advertisements

منتخب السويس يصرف مكافأت إجادة للاعبين عقب الفوز على المريخ

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال صرف مكافأت إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب تحقيق الفوز على فريق المريخ البورسعيدى بملعبة بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الحادى والعشرون بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني.

كما يستأنف الفريق بقيادة ايمن المزين تدريباتة دون راحة عصر غدا الثلاثاء ، على ملعب الجيش بحوض الدرس، ويبدا الفريق استعدادته لمباراة نظيرة فريق طنطا و المقرر اقامتها في السويس الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز تقدم خطوة في جدول الترتيب ليصبح في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو السخنة المتصدر المجموعة.

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز.. ويستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله